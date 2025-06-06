كمين العيد... حدث أمني صعب يُسقط 12 جنديا إسرائيليا جنوب غزة

وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة 12 جنديًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، جراء تفجير مبنى أثناء اقتحام قوة مشاة خاصة في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية وسط أنباء عن وجود جنود عالقين تحت الأنقاض.

وفي حصيلة جديدة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل خمسة جنود إسرائيليين وإصابة جنديين آخرين في كمين استهدف مبنى انهار عليهم بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام عبرية، فقد تعرضت قوة من وحدات النخبة والمهام الخاصة الإسرائيلية لكمين "قاتل وخطير" في أول أيام عيد الأضحى داخل خانيونس، ما أدى إلى انهيار مبنى فوق القوة المتوغلة.

الوصف بأنها "قوة خاصّة" يشير إلى وحدات من النخبة مثل "سييريت متكال"، أو "يمام"، أو وحدة "عوكتس" (الكلاب الهجومية) التي ترافق عادة وحدات الهندسة في الميدان. وجودها في منطقة خان يونس في هذا التوقيت يشير إلى مهمة خاصة في بيئة عدائية، غالبًا داخل مبانٍ أو مناطق تحت سيطرة نارية للمقاومة.

وأكدت مصادر عبرية، أن طواقم الإخلاء واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إلى الجنود، وسط استمرار الحدث وتعقيد الموقف الميداني. وأعلنت إدارة مستشفى "سوروكا" في بئر السبع حالة التأهب القصوى استعدادًا لاستقبال عدد كبير من الإصابات الخطيرة، في إشارة إلى حجم الخسائر في صفوف القوات.

ولا تزال أجواء الحدث غامضة، وسط تعتيم رسمي إسرائيلي على تفاصيل العملية، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن الكمين قد يشكل إحدى أعنف الضربات التي تتلقاها القوات الخاصة في القطاع منذ بداية الحرب.





