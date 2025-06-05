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ترامب يكشف سبب عدم فرض حظر سفر على مصر إلى الولايات المتحدة |فيديو

09:46 م الخميس 05 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن السبب وراء عدم شمول مواطني جمهورية مصر العربية بحظر السفر إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الألماني فريدريش ميرز في البيت الأبيض بواشنطن: "الدول التي شملها القرار هي تلك التي لا تتمكن من السيطرة على أوضاعها، أما مصر فنحن نتعامل معها عن قرب".

وفي سياق متصل أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس ترامب أصدر أمرًا تنفيذياً يمنع دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، استنادًا إلى مخاوف أمنية.

وجاء في بيان رسمي أن الأمر يفرض حظرًا كاملاً على دخول مواطني 12 دولة، بسبب وجود ثغرات في إجراءات الفحص والتدقيق، مما يشكل خطرًا على الأمن القومي، وهذه الدول هي: أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

كما يشمل الأمر قيودًا جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى ذات خطورة مرتفعة، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.

وأشار البيان إلى أن هناك استثناءات تشمل المقيمين الدائمين الشرعيين في الولايات المتحدة، وحاملي التأشيرات السارية، وبعض الفئات الخاصة من التأشيرات، بالإضافة إلى الأفراد الذين يُعتبر دخولهم ضروريًا لخدمة المصالح الوطنية الأمريكية.

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