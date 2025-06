ترامب يكشف سبب عدم فرض حظر سفر على مصر إلى الولايات المتحدة |فيديو

وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن السبب وراء عدم شمول مواطني جمهورية مصر العربية بحظر السفر إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الألماني فريدريش ميرز في البيت الأبيض بواشنطن: "الدول التي شملها القرار هي تلك التي لا تتمكن من السيطرة على أوضاعها، أما مصر فنحن نتعامل معها عن قرب".

وفي سياق متصل أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس ترامب أصدر أمرًا تنفيذياً يمنع دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، استنادًا إلى مخاوف أمنية.

Trump justifies his new travel ban, including exclusion of Egypt, where the Boulder terrorist suspect is from:



"Egypt ... [has] things under control. The countries that we have don't have things under control. ... We don't want to have other bad people coming into our country." pic.twitter.com/UfIExf0DvW