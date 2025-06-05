لقطة لافتة بين السيسي وبن زايد في أبو ظبي تثير تفاعلًا واسعًا (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

أثارت لقطة جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، خلال زيارة السيسي إلى العاصمة أبوظبي، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ركّز النشطاء على دلالاتها ومعانيها.



وتُظهر اللقطة المتداولة الشيخ محمد بن زايد وهو يضع يده على ذراع الرئيس السيسي أثناء سيرهما معًا، وهي لفتة رأى فيها كثيرون تعبيرًا عن عمق العلاقة بين البلدين، وأشار البعض إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الرئيس الإماراتي بهذه الإيماءة، إذ سبق تداول مشاهد مماثلة بين الزعيمين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يصل إلى دولة الإمارات في زيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين 🇪🇬🇦🇪

استقبال الشيخ محمد بن زايد له يؤكد مكانة مصر في قلب القيادة الإماراتية ودعم متبادل لا يتغيّر🤝✨#مصر_والإمارات #السيسي #محمد_بن_زايد pic.twitter.com/PycQsv4EXT — د\مــــي (@D_Mayshreif) June 4, 2025



وخلال اللقاء، بحث الرئيسان العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات التي تدعم أهداف البلدين التنموية وتخدم مصالح شعبيهما، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

#الامارات_ترحب_بالسيسي



معا دائمًا.. 🇪🇬🇦🇪

علاقة ود واخوة كبيرة

لا يفهمها اهل الشر

حفظكم الله بحفظك ايها الاحباب

من استقبال الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات، للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فور وصوله مطار أبوظبي الدولي. pic.twitter.com/ZnuJYmY0w9 — م/أمل خليل 🇪🇬🌹 (@amlkhalil11) June 4, 2025



كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على بلورة أفق سياسي واضح لتحقيق السلام العادل والشامل، استنادًا إلى حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار للجميع.

علاقة الإمارات بمصر علاقة تاريخية وطيدة

وعلاقة سيدي صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد رئيس الدولة

ب رئيس الجمهورية المصرية #عبدالفتاح_السيسي

علاقة أخويه ، ومرحبابك يا حبيب مصر

"نورت الإمارات يا #ريس "

🇪🇬❤️🇦🇪 pic.twitter.com/teWcjwbMGO — محمد العامري-UAE (@TheebAlAmeri11) June 5, 2025



وأكد الرئيسان حرصهما على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في كل ما يخدم المصالح المشتركة ويعزز السلام والأمن والاستقرار، باعتباره السبيل لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة. وقد أقام الشيخ محمد بن زايد مأدبة غداء تكريمًا للرئيس المصري.



وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن السيسي كان في استقباله عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.