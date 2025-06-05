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لقطة لافتة بين السيسي وبن زايد في أبو ظبي تثير تفاعلًا واسعًا (فيديو)

11:51 ص الخميس 05 يونيو 2025

بن زايد يستقبل السيسي

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القاهرة- مصراوي:
أثارت لقطة جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، خلال زيارة السيسي إلى العاصمة أبوظبي، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ركّز النشطاء على دلالاتها ومعانيها.


وتُظهر اللقطة المتداولة الشيخ محمد بن زايد وهو يضع يده على ذراع الرئيس السيسي أثناء سيرهما معًا، وهي لفتة رأى فيها كثيرون تعبيرًا عن عمق العلاقة بين البلدين، وأشار البعض إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الرئيس الإماراتي بهذه الإيماءة، إذ سبق تداول مشاهد مماثلة بين الزعيمين.


وخلال اللقاء، بحث الرئيسان العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات التي تدعم أهداف البلدين التنموية وتخدم مصالح شعبيهما، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.


كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على بلورة أفق سياسي واضح لتحقيق السلام العادل والشامل، استنادًا إلى حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار للجميع.


وأكد الرئيسان حرصهما على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في كل ما يخدم المصالح المشتركة ويعزز السلام والأمن والاستقرار، باعتباره السبيل لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة. وقد أقام الشيخ محمد بن زايد مأدبة غداء تكريمًا للرئيس المصري.


وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن السيسي كان في استقباله عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

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