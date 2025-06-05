لقطة لافتة بين السيسي وبن زايد في أبو ظبي تثير تفاعلًا واسعًا (فيديو)
القاهرة- مصراوي:
أثارت لقطة جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، خلال زيارة السيسي إلى العاصمة أبوظبي، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ركّز النشطاء على دلالاتها ومعانيها.
الله يديم عليكم الضحكه والأخوه 🤲#محمد_بن_زايد #السيسى pic.twitter.com/JzkPFIBFSZ— محمد اليماحي (@alyamahy2) June 4, 2025
وتُظهر اللقطة المتداولة الشيخ محمد بن زايد وهو يضع يده على ذراع الرئيس السيسي أثناء سيرهما معًا، وهي لفتة رأى فيها كثيرون تعبيرًا عن عمق العلاقة بين البلدين، وأشار البعض إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الرئيس الإماراتي بهذه الإيماءة، إذ سبق تداول مشاهد مماثلة بين الزعيمين.
الرئيس عبدالفتاح السيسي يصل إلى دولة الإمارات في زيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين 🇪🇬🇦🇪— د\مــــي (@D_Mayshreif) June 4, 2025
استقبال الشيخ محمد بن زايد له يؤكد مكانة مصر في قلب القيادة الإماراتية ودعم متبادل لا يتغيّر🤝✨#مصر_والإمارات #السيسي #محمد_بن_زايد pic.twitter.com/PycQsv4EXT
وخلال اللقاء، بحث الرئيسان العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات التي تدعم أهداف البلدين التنموية وتخدم مصالح شعبيهما، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
#الامارات_ترحب_بالسيسي— م/أمل خليل 🇪🇬🌹 (@amlkhalil11) June 4, 2025
معا دائمًا.. 🇪🇬🇦🇪
علاقة ود واخوة كبيرة
لا يفهمها اهل الشر
حفظكم الله بحفظك ايها الاحباب
من استقبال الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات، للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فور وصوله مطار أبوظبي الدولي. pic.twitter.com/ZnuJYmY0w9
كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على بلورة أفق سياسي واضح لتحقيق السلام العادل والشامل، استنادًا إلى حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار للجميع.
علاقة الإمارات بمصر علاقة تاريخية وطيدة— محمد العامري-UAE (@TheebAlAmeri11) June 5, 2025
وعلاقة سيدي صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد رئيس الدولة
ب رئيس الجمهورية المصرية #عبدالفتاح_السيسي
علاقة أخويه ، ومرحبابك يا حبيب مصر
"نورت الإمارات يا #ريس "
🇪🇬❤️🇦🇪 pic.twitter.com/teWcjwbMGO
وأكد الرئيسان حرصهما على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في كل ما يخدم المصالح المشتركة ويعزز السلام والأمن والاستقرار، باعتباره السبيل لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة. وقد أقام الشيخ محمد بن زايد مأدبة غداء تكريمًا للرئيس المصري.
لقطة اليوم#محمد_بن_زايد #عبدالفتاح_السيسي— العلاونة (@al_alwnah) June 4, 2025
محبة بين الفخامة والسمو pic.twitter.com/XulImgU5tP
وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن السيسي كان في استقباله عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.
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