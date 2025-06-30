وكالات



أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي سيجري هذا الأسبوع لقاءات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين.



وأكدت المتحدثة في مؤتمر صحفي، أن الإدارة الأمريكية تعمل حالياً على تحديد موعد لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية، حيث من المتوقع أن يلتقي بالرئيس دونالد ترامب.



في السياق ذاته، أوضحت المتحدثة أن محاكمة نتنياهو الجارية حالياً تلقي بظلالها على مفاوضات السلام التي تخوضها إسرائيل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



وأشاد ترامب بنتنياهو، واصفاً إياه بأنه "قائد عظيم"، مشيراً إلى تعاونه الوثيق معه في ملفات حساسة، من بينها التصعيد مع إيران، قائلاً: "عملنا معاً عن قرب لقصف إيران ومنع اندلاع حرب معها".