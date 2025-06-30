وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تواصل جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودفع مسار وقف إطلاق النار، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الجهود في إحداث تغيير ملموس داخل القطاع.

وقالت الوزارة في بيان صادر مساء الاثنين: "دورنا في غزة يتركز على تخفيف المعاناة الإنسانية قدر الإمكان، ونأمل أن تؤدي مساعينا إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن حركة حماس "انتهكت وقف إطلاق النار السابق، وترفض الانخراط في اتفاق جديد"، مضيفة أن لدى واشنطن التزامًا بإحداث تغيير في الشرق الأوسط بما يتيح للناس العيش في سلام.