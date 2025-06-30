ترامب: سعر الفائدة يجب أن يكون 1% أو أقل

وكالات

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، بأن معدّل الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن لا يتجاوز 1%، موجهاً انتقادات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأعضاء المجلس، معتبراً أنهم لم يؤدوا مهامهم كما ينبغي.

وأضاف في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "لو قاموا بعملهم بالشكل المطلوب، لكان بإمكان بلادنا توفير تريليونات الدولارات من تكاليف الفائدة، يجب أن ندفع فائدة بنسبة 1% أو أقل".

هجوم ترامب على جيروم باول لم يكن جديداً، إذ كرر في مناسبات عدة أن خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين يمكن أن يوفر للولايات المتحدة نحو 600 مليار دولار سنوياً، وقال في أحد تصريحاته: "سننفق 600 مليار دولار سنوياً فقط بسبب شخص أحمق يجلس هنا ويقول إنه لا يرى مبرراً لخفض معدلات الفائدة في الوقت الحالي".