إعلان

ترامب: سعر الفائدة يجب أن يكون 1% أو أقل

09:24 م الإثنين 30 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، بأن معدّل الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن لا يتجاوز 1%، موجهاً انتقادات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأعضاء المجلس، معتبراً أنهم لم يؤدوا مهامهم كما ينبغي.

وأضاف في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "لو قاموا بعملهم بالشكل المطلوب، لكان بإمكان بلادنا توفير تريليونات الدولارات من تكاليف الفائدة، يجب أن ندفع فائدة بنسبة 1% أو أقل".

هجوم ترامب على جيروم باول لم يكن جديداً، إذ كرر في مناسبات عدة أن خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين يمكن أن يوفر للولايات المتحدة نحو 600 مليار دولار سنوياً، وقال في أحد تصريحاته: "سننفق 600 مليار دولار سنوياً فقط بسبب شخص أحمق يجلس هنا ويقول إنه لا يرى مبرراً لخفض معدلات الفائدة في الوقت الحالي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي معدل الفائدة في الولايات المتحدة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هجوم ترامب على جيروم باول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان