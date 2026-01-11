إعلان

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غدًا

كتب : حسن مرسي

06:33 م 11/01/2026

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحال الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحة أن البلاد سوف تشهد أجواء شتوية مستقرة بدءًا من اليوم، مُؤكدةً أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الأولى"، أن درجات الحرارة تسجل حاليًا معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، مُشيرةً إلى أن العظمى في القاهرة ستتراوح بين 19 و20 درجة مئوية.

وتابعت أن الطقس سيكون مائلًا للدفء نهارًا على معظم المحافظات، ولكن مع برودة شديدة تظهر فور غياب الشمس، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

كما توقعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى في القاهرة ما بين 10 و12 درجة، لافتة إلى أنها قد تصل إلى 6 درجات مئوية في بعض محافظات شمال الصعيد، وهو ما قد يؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات في مناطق مثل وسط سيناء والوادي الجديد.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم تظل ضعيفة ومقتصرة على السواحل الشمالية الغربية وبعض مناطق شمال الوجه البحري، مجذرة من نشاط محتمل للرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض مناطق القاهرة الكبرى والسواحل خلال المساء.

وأوضحت غانم أن هذه الحالة المستقرة ستتغير اعتبارًا من يوم غداً الاثنين بتأثير منخفض جوي متوقع، يؤدي إلى تقلبات في الأحوال الجوية تشمل فرصًا للأمطار ونشاطًا في الرياح وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

ودعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد إلى ارتداء الملابس الثقيلة طوال اليوم، وعدم الانخداع بدفء الشمس، بالإضافة إلى توخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق.

