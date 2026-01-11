إعلان

الاحتلال يضع حجر أساس لمستوطنة جديدة في الضفة

كتب : مصراوي

08:55 م 11/01/2026

الاحتلال يضع حجر أساس لمستوطنة جديدة في الضفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عبدالله محمود:

وضعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حجر الأساس لمستوطنة جديدة تحت اسم "رحبعام" في شرق محافظة سلفيت، وفق القناة 7 الإسرائيلية.

وبحسب القناة 7 العبرية، فإن ذلك يأتي في إطار قرار إسرائيلي يقضي بإقامة 22 مستوطنة جديدة داخل الضفة الغربية.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن افتتاح المستوطنة الواقعة بالقرب من منطقة الأبراج، شارك في حفل الافتتاح عشر عائلات وصفت بالرائدة، وكانت أول من أقام في الموقع.

وفي السياق ذاته، هنّأ وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بمناسبة إنشاء المستوطنة، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تبذل جهوداً كبيرة لضمان تنفيذ القرارات المتعلقة بإقامة وتنظيم المستوطنات الجديدة على أرض الضفة الغربية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستوطنة جديدة في الضفة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الضفة الغربية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
أخبار المحافظات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
عيار 21 تخطى 6 آلاف جنيه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات
اقتصاد

عيار 21 تخطى 6 آلاف جنيه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات
بعد تألقه مع الجزائر.. لوكا زيدان يتلقى عرضًا أوروبيًا
رياضة عربية وعالمية

بعد تألقه مع الجزائر.. لوكا زيدان يتلقى عرضًا أوروبيًا
"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
زووم

"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران