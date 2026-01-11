الاحتلال يضع حجر أساس لمستوطنة جديدة في الضفة

كتب-عبدالله محمود:

وضعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حجر الأساس لمستوطنة جديدة تحت اسم "رحبعام" في شرق محافظة سلفيت، وفق القناة 7 الإسرائيلية.

وبحسب القناة 7 العبرية، فإن ذلك يأتي في إطار قرار إسرائيلي يقضي بإقامة 22 مستوطنة جديدة داخل الضفة الغربية.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن افتتاح المستوطنة الواقعة بالقرب من منطقة الأبراج، شارك في حفل الافتتاح عشر عائلات وصفت بالرائدة، وكانت أول من أقام في الموقع.

وفي السياق ذاته، هنّأ وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بمناسبة إنشاء المستوطنة، مؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تبذل جهوداً كبيرة لضمان تنفيذ القرارات المتعلقة بإقامة وتنظيم المستوطنات الجديدة على أرض الضفة الغربية.