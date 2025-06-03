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نتنياهو: نعزي عائلات الجنود القتلى

10:01 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن تعازيه لعائلات الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة، اليوم الثلاثاء.

وقال نتنياهو خلال تصريحات له اليوم: نعزي عائلات الجنود القتلى وقلوبنا تتألم في هذه اللحظة الصعبة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 جنود برتبة رقيب أول في معارك بشمال قطاع غزة أمس الاثنين، إثر استهداف عربة عسكرية من طراز "هامر" كانوا يستقلونها في جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب اثنان من رجال الإطفاء بجروح.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء- إن الضحايا ينتمون إلى الكتيبة التاسعة في لواء المشاة جفعاتي.

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بنيامين نتنياهو نتنياهو نعزي عائلات الجنود الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي لواء المشاة جفعاتي
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