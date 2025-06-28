إسرائيل تزعم اغتيال قيادي في حزب الله بجنوب لبنان

تل أبيب - (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال مسؤول الصواريخ المضادة للدروع التابع لـ"حزب الله" في منطقة بني جبيل في بلدة كونين جنوبي لبنان، إثر هجوم بواسطة طائرة مسيرة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، اليوم السبت إنه "تم القضاء على حسن محمد حمودي مسؤول الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله بمنطقة بنت جبيل"، مضيفا "قام حمودي خلال الحرب بتوجيه العديد من عمليات إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق من اليوم السبت استشهاد شخص وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي، إن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة كونين، أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح".