الجيش الإسرائيلي لنتنياهو: العملية البرية بغزة تقترب من نهايتها

وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤولين عسكريين، السبت، إن من المتوقع إجراء مناقشة أمنية في القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وفريق من الوزراء غدا الأحد.

وأشار المسؤولون العسكريون، إلى أن المناقشة ستتناول استمرار عملية "عربات جدعون" في غزة، موضحين أن الرسالة التي نُقلت إلى المستوى السياسي تفيد بأن المناورة البرية في القطاع تقترب من الانتهاء ولم يعد هناك أهداف برية ذات أهمية يمكن الوصول إليها دون تعريض حياة الأسرى للخطر.

وكشفت تقارير إعلامية، أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن من المتوقع أن تقدم الإدارة الأمريكية خطة لإنهاء الحرب خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتقد أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار خلال أسبوع.