روسيا: مقتل 4 أشخاص بتحطم طائرة في موسكو

موسكو - (د ب أ)

أفادت خدمات الطوارئ في مقاطعة موسكو، بأن أربعة أشخاص، لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة خفيفة من طراز "ياك-52" في حقل بإحدى قرى المقاطعة، لافتة إلى أن ذلك العدد وفقا للبيانات الأولية.

وقالت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "تحطمت طائرة خفيفة من طراز (ياك-52) في حقل بقرية بانوفو التابعة لبلدية كولومنا، أعقبها اندلاع حريق. وبحسب المعطيات الأولية، لقي أربعة أشخاص حتفهم".

وأفاد المكتب الصحفي لرئيس وزارة الطوارئ الروسية في المنطقة بأنه لم تُسجل أي أضرار على الأرض بعد تحطم طائرة ياك-52 الخفيفة في حقل بضواحي موسكو، وتم إخماد الحريق.

وأضاف التقرير: "أخمدت الوحدات المختصة الحريق الممتد على مساحة 5 أمتار مربعة في الساعة 14:10 بتوقيت موسكو.. ولم تسجل أي أضرار على الأرض. مشيرا إلى أن الطائرة الصغيرة أقلعت من مطار سيفيركا".