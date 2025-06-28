إعلان

مصادر طبية فلسطينية: وفاة 66 طفلا نتيجة سوء التغذية في غزة

03:22 م السبت 28 يونيو 2025

توزيع مساعدات غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


غزة- (د ب أ)

أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم السبت بوفاة 66 طفلا نتيجة سوء التغذية في قطاع غزة .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها، إن "عدد الشهداء من الأطفال نتيجة الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة ارتفع إلى 66 مع استمرار الحصار، وإغلاق المعابر، وشح الغذاء".

ووفق الوكالة، تعمل 17 مستشفى جزئيا من أصل 36 في القطاع، ولا يوجد مستشفى في شمال غزة أو في رفح جنوبا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت صباح اليوم أن نحو 112 طفلا يدخلون المستشفيات بقطاع غزة يوميا لتلقي العلاج، من سوء التغذية، منذ بداية العام الجاري، جراء الحصار الإسرائيلي الخانق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع غزة سوء التغذية في غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

ثبت تعاطيه مخدرات.. النيابة تأمر بحبس السائق المتسبب في حادث إقليمي المنوفية