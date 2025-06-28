مصادر طبية فلسطينية: وفاة 66 طفلا نتيجة سوء التغذية في غزة



غزة- (د ب أ)

أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم السبت بوفاة 66 طفلا نتيجة سوء التغذية في قطاع غزة .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها، إن "عدد الشهداء من الأطفال نتيجة الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة ارتفع إلى 66 مع استمرار الحصار، وإغلاق المعابر، وشح الغذاء".

ووفق الوكالة، تعمل 17 مستشفى جزئيا من أصل 36 في القطاع، ولا يوجد مستشفى في شمال غزة أو في رفح جنوبا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت صباح اليوم أن نحو 112 طفلا يدخلون المستشفيات بقطاع غزة يوميا لتلقي العلاج، من سوء التغذية، منذ بداية العام الجاري، جراء الحصار الإسرائيلي الخانق.