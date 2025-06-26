مقتل 11 شخصا في إطلاق نار عشوائي بولاية مكسيكية



وكالات

أعلنت السلطات المكسيكية، مقتل 11 شخصا على الأقل، بينهم مراهق، وإصابة آخرين في إطلاق نار وقع بمدينة إيرابواتو وسط البلاد.

قال مكتب المدعي العام في جواناخواتو، الولاية التي تعاني من العنف وتقع فيها إيرابواتو، إن 20 آخرين نقلوا إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية، في الحادثة التي وقعت مساء الثلاثاء، وفقا لروسيا اليوم.

قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، إن من بين الضحايا أطفالا، على الرغم من أن مكتب المدعي العام أكد لاحقا أن ضحية واحدة فقط كانت قاصرا يبلغ من العمر 17 عاما.

وأكدت شينباوم، أن ما حدث مؤسف للغاية، وأن التحقيق جار.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن إطلاق النار وقع خلال حفل مسائي للاحتفال بعيد القديس يوحنا المعمدان، وهو أحد الأعياد الكاثوليكية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يرقصون في فناء مجمع سكني بينما كانت فرقة موسيقية تعزف في الخلف، قبل اندلاع إطلاق النار.

وتعتبر جواناخواتو، الواقعة شمال غرب العاصمة مكسيكو سيتي، من أكثر الولايات عنفا في البلاد، حيث تتصارع جماعات الجريمة المنظمة على السيطرة فيها.

ويوم الثلاثاء، قتل 5 أشخاص آخرين في مناطق أخرى من الولاية، وفقا لمكتب المدعي العام.