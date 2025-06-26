إعلان

رئيس وزراء كندا: انضمام بلادنا إلى الاتحاد الأوروبي ليس مطروحا للنقاش

04:40 ص الخميس 26 يونيو 2025

رئيس وزراء كندا الجديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني، أن انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي ليس مطروحا للنقاش ولا يدخل في أهدافها الاستراتيجية.

كانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، قد ذكرت إمكانية مناقشة هذا الموضوع، مازحة بالقول إن كندا وإن لم تكن تقع في أوروبا إلا أنها تجاور الاتحاد الأوروبي عبر القطب الشمالي، وفقا لروسيا اليوم.

وردا على ذلك، صرح رئيس الوزراء الكندي في مؤتمر صحفي في لاهاي على هامش قمة الناتو: "الإجابة المختصرة هي لا، هذا ليس من نوايانا، ونحن لا نسير في هذا الطريق".

يذكر أن قمة الناتو تعقد في مدينة لاهاي بهولندا خلال يومي 24 و25 يونيو الجاري، وتمخضت القمة عن زيادة النفقات الدفاعية لكل دولة، لتصل إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

وجاء البيان الختامي لقمة دول "الناتو" بشأن رفع النفقات الدفاعية ليؤكد على نجاعة سياسة الضغوطات والتهديدات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أعضاء الحلف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس وزراء كندا الاتحاد الأوروبي انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي كندا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة