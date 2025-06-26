رئيس وزراء كندا: انضمام بلادنا إلى الاتحاد الأوروبي ليس مطروحا للنقاش



وكالات

أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني، أن انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي ليس مطروحا للنقاش ولا يدخل في أهدافها الاستراتيجية.

كانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، قد ذكرت إمكانية مناقشة هذا الموضوع، مازحة بالقول إن كندا وإن لم تكن تقع في أوروبا إلا أنها تجاور الاتحاد الأوروبي عبر القطب الشمالي، وفقا لروسيا اليوم.

وردا على ذلك، صرح رئيس الوزراء الكندي في مؤتمر صحفي في لاهاي على هامش قمة الناتو: "الإجابة المختصرة هي لا، هذا ليس من نوايانا، ونحن لا نسير في هذا الطريق".

يذكر أن قمة الناتو تعقد في مدينة لاهاي بهولندا خلال يومي 24 و25 يونيو الجاري، وتمخضت القمة عن زيادة النفقات الدفاعية لكل دولة، لتصل إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

وجاء البيان الختامي لقمة دول "الناتو" بشأن رفع النفقات الدفاعية ليؤكد على نجاعة سياسة الضغوطات والتهديدات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أعضاء الحلف.