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روسيا: سمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضررت بشدة

01:25 م الأربعاء 25 يونيو 2025

روسيا

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وكالات

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن سمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضررت بشدة بسبب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت إيران النووية.

وأضاف الكرملين، تعليقًا على تقييم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضربات على إيران، "لا نعتقد أن أي شخص يمكنه رصد بيانات واقعية حتى الآن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعم أكثر من مرة أن الهجوم الجوي الأمريكي الذي استهدف منشآت إيران النووية تسبب في تدميرها "بشكل كامل".

وشن سلاح الجو الأمريكي فجر الأحد هجومًا استهدف 3 منشآت نووية في إيران. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة نفذت "هجومًا ناجحًا للغاية" على مواقع نووية في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان.


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روسيا الكرملين الطاقة الذرية
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