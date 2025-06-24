إيران: إسرائيل استهدفت 12 موقعًا بطهران فجرًا قبل وقف النار

(وكالات)

قال محافظ طهران، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي فجرًا استهدفت 12 نقطة مختلفة داخل العاصمة ومحافظة طهران، مشيرًا إلى أن معظم الضربات طالت مناطق سكنية أو منشآت تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، في تصريحاته، أن السلطات المحلية لم تتلق حتى الآن أي معلومات مؤكدة بشأن وقوع اغتيالات نتيجة تلك الاعتداءات، مؤكدًا أن أعمال التحقق لا تزال جارية على الأرض.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل واستهدفت مواقع إيرانية فجر اليوم.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن طهران وتل أبيب وافقتا على اتفاق وقف إطلاق نار كامل ودائم.