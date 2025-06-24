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اليابان ترحب بإعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

10:17 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

اليابان

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طوكيو- (د ب أ)

رحبت اليابان اليوم الثلاثاء، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار كامل بين إسرائيل وإيران، معربة عن " أملها القوى" أن يتم تطبيقه بحزم.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي قال إن اليابان ستستمر في مراقبة الوضع في الشرق الأوسط باهتمام بالغ، كما " ستبذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة" لضمان السلام والاستقرار هناك.

وأضاف أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يمثلان أهمية كبيرة لليابان. وأوضح " سنبذل كل الجهود الدبلوماسية الضرورية الممكنة بالتنسيق مع المجتمع الدولي".

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اليابان ترامب وقف إطلاق النار إيران وإسرائيل
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