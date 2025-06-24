ترامب عن مدة وقف النار بين إيران وإسرائيل: سيستمر للأبد

وكالات

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يوم رائع بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وأضاف ترامب: "إنه يوم عظيم للولايات المتحدة، أنا سعيد للغاية لإنجاز هذه المهمة.. كان الكثيرون يموتون وكان الوضع يتجه نحو الأسوء، بل كان سيدمر الشرق الأوسط بأكمله".

وفي رده على مدة وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، قال ترامب إنه يعتقد أنه غير محدود وسيستمر للأبد.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الحرب انتهت تماما، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن إيران وإسرائيل ستستأنفان إطلاق النار على بعضهما البعض.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم الاتفاق بشكل كامل بين إيران وإسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار.

وكتب ترامب في منشور على "تروث سوشيال" "تهانينا للجميع! لقد تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل (بعد حوالي 6 ساعات من الآن، عندما تنتهي إسرائيل وإيران وتكملان مهامهما النهائية الجارية!)، لمدة 12 ساعة، وعند هذه النقطة سيتم اعتبار الحرب منتهية!".

وأوضح ترامب: "رسميًا، ستبدأ إيران وقف إطلاق النار، وفي الساعة الثانية عشرة، ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار، وفي الساعة الرابعة والعشرين، سيحيي العالم رسميًا نهاية حرب الـ 12 يومًا. خلال كل وقف لإطلاق النار، سيبقى الجانب الآخر مسالمًا ومحترمًا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "على افتراض أن كل شيء يعمل كما ينبغي، وهو ما سيحدث، أود أن أهنئ كلا البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن نسميه (حرب الـ 12 يومًا)".

وتابع ترامب: " هذه حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات، وتدمر الشرق الأوسط بأكمله، لكنها لم تفعل ذلك، ولن تفعل ذلك أبدًا! بارك الله في إسرائيل، بارك الله في إيران، بارك الله في الشرق الأوسط، بارك الله في الولايات المتحدة الأمريكية، وبارك الله في العالم".