مسؤول إيراني: وقف النار مع إسرائيل مطروح خلال ساعات ولا نثق بأمريكا

وكالات

قال مصدر إيراني رسمي، إن احتمالات وقف إطلاق النار لإنهاء العدوان الإسرائيلي مطروحة خلال ساعات.

وأكد المصدر الإيراني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن "وقف عدوان إسرائيل بوابة الحوار مع إيران ولا نثق بأمريكا ونتواصل مع الدول الصديقة".

وأوضح المصدر، أن إيران تدافع عن أمنها القومي وردها على العدوان الإسرائيلي مستمر وقد تشهد هجمات جديدة.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب تم بوساطة أمريكية قطرية.

وأشار مصدر مطلع، إلى أنه بعد الهجوم على قاعدة أمريكية في قطر، أرسلت إيران رسالة إلى البيت الأبيض تؤكد أنها لن تنفّذ أي هجمات أخرى.

بدوره، أرسل البيت الأبيض رسالة أكد فيها أنه لن يرد على الهجوم الإيراني، فضلا عن استعداد الولايات المتحدة استئناف المفاوضات مع إيران.

ووفقا للمصادر، استمرت المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وبين إيران وقطر من جهة أخرى، للاتفاق على شروط وقف إطلاق النار وتوقيت بدايته.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم الاتفاق بشكل كامل بين إيران وإسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار.

وكتب ترامب في منشور على "تروث سوشيال" "تهانينا للجميع! لقد تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل (بعد حوالي 6 ساعات من الآن، عندما تنتهي إسرائيل وإيران وتكملان مهامهما النهائية الجارية!)، لمدة 12 ساعة، وعند هذه النقطة سيتم اعتبار الحرب منتهية!".

وأوضح ترامب: "رسميًا، ستبدأ إيران وقف إطلاق النار، وفي الساعة الثانية عشرة، ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار، وفي الساعة الرابعة والعشرين، سيحيي العالم رسميًا نهاية حرب الـ 12 يومًا. خلال كل وقف لإطلاق النار، سيبقى الجانب الآخر مسالمًا ومحترمًا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "على افتراض أن كل شيء يعمل كما ينبغي، وهو ما سيحدث، أود أن أهنئ كلا البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن نسميه (حرب الـ 12 يومًا)".

وتابع ترامب: " هذه حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات، وتدمر الشرق الأوسط بأكمله، لكنها لم تفعل ذلك، ولن تفعل ذلك أبدًا! بارك الله في إسرائيل، بارك الله في إيران، بارك الله في الشرق الأوسط، بارك الله في الولايات المتحدة الأمريكية، وبارك الله في العالم".