بعد الهجوم الإيراني.. 7 دول عربية تغلق مجالها الجوي

كتب- محمود الهواري:

مع إعلان القوات المسلحة الإيرانية، مساء الإثنين، بدء عملية الرد على الولايات المتحدة تحت اسم "بشائر الفتح"، بمشاركة الحرس الثوري والجيش الإيراني، اتخذت عدد من دول المنطقة إجراءات احترازية عاجلة تمثلت في إغلاق المجال الجوي وتعليق حركة الطيران، في ظل تزايد المخاوف من اتساع رقعة التصعيد العسكري.

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية، فقد استهدفت الضربات الإيرانية قواعد أمريكية في كل من قطر والعراق، وذلك ردًا على القصف الأمريكي الذي طال ثلاث منشآت نووية داخل إيران فجر الأحد الماضي.

وفيما يلي قائمة بالدول التي علّقت رحلاتها أو أغلقت أجواءها:

مصر

أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها من مطار القاهرة إلى عدد من مدن الخليج والعكس، بشكل مؤقت، نتيجة إغلاق المجال الجوي في بعض الدول الخليجية.

وأكدت الشركة أنها تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأن سلامة الركاب وأطقم الطيران تأتي في مقدمة أولوياتها.

قطر

أعلنت دولة قطر، مساء الإثنين، تعليق حركة الملاحة الجوية في أجوائها بشكل مؤقت، في خطوة احترازية تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن القرار جاء في إطار تقييم مستمر للتطورات، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وفي تطور لاحق، أدانت قطر بشدة الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية، مؤكدة رفضها المساس بسيادة أراضيها أو تعريض أمنها للخطر.

الإمارات

قالت وكالة "رويترز"، نقلًا عن بيانات من موقع "فلايت رادار"، إن المجال الجوي للإمارات العربية المتحدة أُغلق بشكل فعلي، استنادًا إلى مسارات الطيران، وذلك تزامنًا مع بدء إيران عمليتها العسكرية ضد القوات الأمريكية.

البحرين

أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين تعليقًا مؤقتًا لحركة الملاحة الجوية في أجواء المملكة، مشددة على أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية لحماية الأرواح والممتلكات وسط التصعيد الإقليمي.

وأكدت السلطات البحرينية أن التنسيق جارٍ مع الشركاء الدوليين، وأن تقييم الأوضاع مستمر على مدار الساعة.

عُمان

أفادت وكالة "رويترز" أن الطيران العماني علّق مؤقتًا رحلاته من وإلى المنامة ودبي والكويت، في ظل ما تشهده المنطقة من توتر متسارع.

الكويت

نقلت "رويترز" عن مصادر كويتية أن جميع رحلات المغادرة قد تم تعليقها مؤقتًا بسبب التطورات الإقليمية، دون تحديد موعد لاستئنافها.

العراق

قالت وزارة النقل العراقية، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إنه تم إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطائرات، بما في ذلك المناطق الجنوبية من البلاد، في إطار استعدادات أمنية مرتبطة بالتصعيد الإيراني الأمريكي.