البيت الأبيض: ترامب لا يرغب بمزيد من التدخل العسكري بالمنطقة

وكالات



نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تتوقع ردا إيرانيا بعد الضربات الأميركية على مواقعها النووية.



وأشارت الشبكة وفقا لتصريحات المسؤول إلى أن ترامب لا يرغب في مزيد من التدخل العسكري في المنطقة.



ويأتي ذلك بعد الهجوم الإيراني الذي شنته قوات الحرس الثوري الإيراني بمشاركة قوات الجيش على قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر، وذلك ردًا على الهجوم الأمريكي فجر الأحد والذي استهدف 3 مواقع نووية إيرانية وهي نطنز وأصفهان وفوردو.