وكالات



قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته إن الضربات التي شنتها القوات الأمريكية على إيران مساء أمس الأحد لم تنتهك القانون الدولي.



وأضاف الأمين العام للناتو أن أكبر مخاوفه هي امتلاك إيران سلاحا نوويا، لأن ذلك سيمثل وسيلة ضغط على إسرائيل والمنطقة بأكملها.



وشنت الولايات المتحدة فجر اليوم هجمات صاروخية على 3 مواقع نووية في طهران، وهي نطنز وفوردو وأصفهان في تصعيد خطير للأحداث الأخيرة في المنطقة، ووسط تحذيرات من اتساع رقعة الصراع.