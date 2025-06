فيديو.. إسرائيل تستهدف سجن إيفين في قلب طهران

(وكالات)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارة جوية استهدفت بوابات سجن "إيفين" الإيراني، الذي يُحتجز فيه مئات السجناء السياسيين والحقوقيين.

وأكدت السلطة القضائية الإيرانية سقوط قذائف على السجن الواقع شمال طهران، مشيرة إلى تعرض أجزاء من المنشأة لأضرار، لكنها شددت على أن "الوضع تحت السيطرة"، ونفت التقارير التي تحدثت عن اندلاع اضطرابات داخل السجن عقب الهجوم.

في المقابل، نشر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) يوثق لحظة استهداف بوابات سجن إيفين، وعلق بالقول: "لقد حذرنا إيران مرارًا: توقفوا عن استهداف المدنيين! لكنهم واصلوا ذلك، حتى صباح اليوم. ردنا: تحيا الحرية، يا أرض!".

We warned Iran time and again: stop targeting civilians!

They continued, including this morning.

Our response:

Viva la libertad, carajo!@JMilei pic.twitter.com/pVdlWvCDqQ