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الكرملين: مساعدة روسيا لإيران تتوقف على طلبها

01:01 م الإثنين 23 يونيو 2025

الكرملين

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وكالات

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، إن مساعدة روسيا لإيران تتوقف على طلبها، مشيرة إلى أنه لم يتم إبلاغ موسكو "بالتفصيل" من قِبل الولايات المتحدة قبل شن الضربات على إيران.


وأضاف الكرملين ردًا على سؤال عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تغيير النظام في إيران، "الأمر متروك لشعب البلد المتضرر لتحديد مصير قيادته وليس لدولة ثالثة"، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية.


وأدانت روسيا، اليوم الاثنين، التصعيد في منطقة الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية، معربة عن أسفها العميق.


وقال الكرملين، إن ما حدث للمنشآت النووية في إيران بعد الضربات الأمريكية لم يُكشف عنه بعد وهذه مسألة تدعو للقلق، لافتًا إلى أن عدد الأطراف المشاركة في الصراع بين إيران وإسرائيل يتزايد.


وفي تصعيد خطير، شن سلاح الجو الأمريكي فجر الأحد هجومًا استهدف 3 منشآت نووية في إيران. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة نفذت "هجومًا ناجحًا للغاية" على مواقع نووية في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان.

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