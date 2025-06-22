نتنياهو: قريبون من تحقيق أهداف الحرب مع إيران

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد ينفذان "أعمالًا بطولية" ضمن عملية "الأسد الصاعد"، مشيرًا إلى أن العملية حققت إنجازات غير مسبوقة بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وأضاف نتنياهو في تصريحات مساء اليوم: "نشكر الرئيس ترامب على هذا العمل المشترك، وعلى الجهد المشرف الذي بذله الجيش الأمريكي، خاصة في إلحاق ضرر هائل بمنشأة فوردو النووية الإيرانية".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل "لن تنهي العملية قبل أوانها، ولن تطيلها أكثر مما هو مطلوب"، مشددًا على أن تل أبيب تقيّم الموقف بشكل مستمر لضمان عدم تشكيل منشأة فوردو أي تهديد مستقبلي.

واعتبر أن "النظام الإيراني يسعى لتدمير إسرائيل"، لكنه أكد أن تل أبيب "قريبة جدًا من القضاء على القدرات النووية والصاروخية لإيران"، مضيفًا: "كما قلت من قبل، سنغير وجه الشرق الأوسط، وهذا ما نفعله اليوم".

واختتم نتنياهو: "لن ننسى الأثمان الباهظة التي دفعناها خلال عملية الأسد الصاعد وفي مواجهة الهجمات الإيرانية علينا".