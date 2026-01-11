إعلان

محامٍ: عدم القناعة بقانون الإيجار القديم وراء تراجع التسجيل في السكن البديل

كتب : أحمد عبدالمنعم

12:30 ص 11/01/2026

قانونُ الإيجار القديم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد محمود عطية، المحامي بالنقض، أن شريحة من المواطنين ما زالت غير مقتنعة بقانون الإيجار القديم، معتبرة أنه لا يصب في صالح المستأجرين كما يُروَّج، بل يمثل عبئًا عليهم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تراجع نسب تسجيل مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات السكن البديل.

وأوضح محمود عطية، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عدم الاقتناع بالقانون يعود إلى شعور لدى البعض بأن الملف لم يُعرض بالصورة الدقيقة على القيادة السياسية، لافتًا إلى أن المواطنين يدركون تفاصيل الواقع ولا يمكن تجاهل وعيهم بما جرى، خاصة في ظل ما يراه البعض تمريرًا سريعًا للقانون خلال دقائق معدودة داخل البرلمان.

وأضاف محمود عطية، أن هناك من يعتبر إقرار القانون بمثابة "لوي ذراع"، في حين كان الاعتقاد السائد أن التشريع الجديد سيراعي الأوضاع المعيشية والإنسانية للمستأجرين، مؤكدًا أنه لا توجد حالة عداء بين الملاك والمستأجرين، وإنما أزمة تشريعية تحتاج إلى معالجة متوازنة، مشيرًا إلى أن القانون، وفق رؤية قطاع من المتضررين، تم إعداده بسوء نية.

وأعرب محمود عطية، عن أمله في أن تعيد القيادة السياسية النظر في القانون وإدخال تعديلات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، موجهًا مناشدة رسمية بضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واعتبارات الحياة الكريمة للمستأجرين، ويُسهم في تهدئة حالة الجدل المجتمعي المصاحبة لتطبيقه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون الإيجار القديم السكن البديل محمود عطية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

رئيس اتحاد الدواجن: لا مبالغة في الأسعار.. كيلو الجبنة يساوي 3 فرخات
أخبار مصر

رئيس اتحاد الدواجن: لا مبالغة في الأسعار.. كيلو الجبنة يساوي 3 فرخات
رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
أخبار مصر

رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية

بأمر ترامب.. غارات أمريكية ضد "داعش" في سوريا انتقاما لحادث تدمر
شئون عربية و دولية

بأمر ترامب.. غارات أمريكية ضد "داعش" في سوريا انتقاما لحادث تدمر
تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور
مسرح و تليفزيون

تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟