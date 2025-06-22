إعلان

إسرائيل: سنقبل بوقف إطلاق النار غدا بشرط موافقة خامنئي

08:54 م الأحد 22 يونيو 2025

لمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار اعتبارًا من يوم غد، في حال أعلن المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بشكل واضح أنه يؤيد ذلك.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن إيران لن تكون قادرة على إخراج المواد النووية المخصبة من منشآتها في الوقت الراهن.

كانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت اليوم الأحد، أن البرلمان الإيراني، وافق على قرار إغلاق مضيق هرمز، ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

ويعد مضيق هرمز ممرا استراتيجيا هاما، حيث تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه تطورا خطيرا على صعيد الاقتصاد والطاقة العالميين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إسرائيل تقبل وقف إطلاق النار المواد النووية المخصبة البرلمان الإيراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"