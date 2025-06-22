إسرائيل: سنقبل بوقف إطلاق النار غدا بشرط موافقة خامنئي

وكالات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار اعتبارًا من يوم غد، في حال أعلن المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بشكل واضح أنه يؤيد ذلك.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن إيران لن تكون قادرة على إخراج المواد النووية المخصبة من منشآتها في الوقت الراهن.

كانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت اليوم الأحد، أن البرلمان الإيراني، وافق على قرار إغلاق مضيق هرمز، ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

ويعد مضيق هرمز ممرا استراتيجيا هاما، حيث تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه تطورا خطيرا على صعيد الاقتصاد والطاقة العالميين.