من شهر العسل للمشرحة.. وفاة مغنية برازيلية جراء عملية تجميل بإسطنبول

وكالات

أثارت وفاة المغنية البرازيلية الشابة، آنا باربرا بوربلدريني، التي سافرت إلى إسطنبول برفقة زوجها، المغني الموزمبيقي إيلجار سويا، لتصوير إعلان ترويجي لمستشفى تجميل مقابل إجراء عملية مجانية، جدلًا واسعًا في تركيا.

وقالت وكالة إخلاص للأنباء التركية "IHA"، إن المغنّية البرازيلية توفيت في مستشفى توسا الخاص بولاية إسطنبول، نتيجة مضاعفات أثناء عملية تجميلية.

ومن جانبها، أصدرت مديرية الصحة في إسطنبول بيانًا أوضحت فيه ملابسات الوفاة.

وكشفت مديرية الصحة في إسطنبول، أن بولدريني فارقت الحياة رغم جميع التدخلات الطبية بسبب "مضاعفات خطيرة" تطورت أثناء عملية الإفاقة بعد الجراحة التجميلية، التي خضعت لها في مستشفى خاص يوم 15 يونيو الجاري.

وقالت المديرية، إنها قامت بإجراء تفتيشًا استثنائيًا في غرفة العمليات ووحدات العناية المركزة في المستشفى الذي توفيت فيه المغنية، مشيرة إلى أنها بدأت "إجراءات قانونية متعلقة بالحادث لتوضيح السبب الدقيق للوفاة بعد تشريح الجثة".

وقبل الحادث، جاءت المغنية البرازيلية (30 عامًا) برفقة زوجها المغني الأفريقي إلجار سويا ويُعرف أيضًا بـ "دي هيرمس"، لإجراء إعلانٍ لصالح المستشفى الذي توفيت فيه بعد العملية. وكان الزوجان يقضيان شهر العسل في إسطنبول بعد زواجهما في مايو الماضي.

واتّهم زوج بوربلدريني، المستشفى بالإهمال، وقال في تصريحاتٍ لوسائل إعلام تركية إن "العملية أُجريت قبل الموعد المخطط لها، من دون تحضير كافٍ".

وذكر أن زوجته كانت تناولت الطعام قبل العملية بينما من المفترض أن تكون معدتها فارغة، مؤكدًا أن محامين يتابعون الأمر، بينما تنتظر العائلة نتائج التشريح. وطالب سويا بالعدالة لزوجته.

واختتم قائلًا: "لا ينبغي أن يفقد الإنسان حياته بهذه السهولة.. لقد جئنا إلى هنا لأن النظام الصحي في تركيا جيد. فهل سنشعر بالخوف من الآن وصاعدًا في كل مرة نزور بها البلاد؟".