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مصر تدين الهجوم الأخير على إيران.. وتدعو لضبط النفس

11:49 ص الأحد 22 يونيو 2025

وزارة الخارجية

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(وكالات)

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وأدانت التصعيد المتسارع الذي ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الاقليمي والدولي.

كما أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، رفضها لأي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول.

وجددت مصر تحذيرها من مخاطر انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى والتوتر. مؤكدة علي أن الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية وليس الحل العسكري هي السبيل الوحيد نحو الخروج من الأزمة وتحقيق التسوية الدائمة.

كما جددت مصر دعوتها إلى ضرورة وقف التصعيد وضبط النفس وتغليب لغة الحوار، حفاظا على أرواح المدنيين وصونًا لأمن واستقرار المنطقة.

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وزارة الخارجية الهجوم على إيران ميثاق الأمم المتحدة
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