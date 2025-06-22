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وكالة الطاقة: استهداف المجمع النووي في أصفهان للمرة الثانية

02:04 ص الأحد 22 يونيو 2025

الحرب بين إيران وإسرائيل

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وكالات

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إسرائيل استهدفت المجمع النووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء الهجمات الإسرائيل على إيران.

كان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أعلن أن "موجة واسعة من الطائرات المسيّرة انطلقت منذ ساعات باتجاه أهداف استراتيجية داخل إسرائيل"، في إطار التصعيد العسكري المتواصل بين الطرفين.

وأكد الحرس الثوري في بيان، أن الموجة الجديدة تضم عددًا كبيرًا من المسيّرات التي تستهدف مواقع في شمال وجنوب الأراضي المحتلة.

من جانبه، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بانطلاق "الموجة رقم 19" من عملية "الوعد الصادق 3"، في إشارة إلى استمرار الحملة الهجومية التي تنفذها طهران ضد أهداف إسرائيلية.

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