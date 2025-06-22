إعلام إيراني: تفعيل الدفاعات الجوية في طهران وتبريز



وكالات

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في طهران وتبريز، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض مسيرة قادمة من الشرق.

واغتال الجيش الإسرائيلي السبت، قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس الإيراني سعيد إيزادي في شقة بقلب العاصمة طهران.

كما أكد جيش الاحتلال أنه اغتال أمين فور جودخي، قائد الفرقة الثانية للطائرات المسيّرة في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، وقائد وحدة نقل الوسائط القتالية التابعة لفيلق القدس الإيراني بهنام شهرياري.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني ليل السبت الأحد، بدء الموجة التاسعة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3".

وأشار إلى انطلاق موجة واسعة من الطائرات المسيرة الهجومية والانتحارية نحو أهدافها الاستراتيجية في جميع أنحاء النظام من شمال الأراضي المحتلة إلى جنوبها لساعات.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني السبت، تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3"، موضحا أنه استهدف "مواقع عسكرية إسرائيلية داخل فلسطين المحتلة، بما في ذلك مطار بن جوريون، باستخدام طائرات مسيرة هجومية وصواريخ دقيقة".