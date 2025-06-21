وكالات

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران شكّل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وشدد الرئيس الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن بلاده مستعدة دائمًا لتقديم الضمانات اللازمة وبناء الثقة بشأن أنشطتها النووية، في إطار ما ينص عليه القانون الدولي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إيران لن تتنازل عن حقوقها المشروعة في امتلاك القدرات النووية السلمية.

كما أشار إلى أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير يعزز قناعة طهران بعدم إمكانية التفاوض على خططها لتعزيز قدراتها الدفاعية، لافتًا إلى أن رد إيران على استمرار ما وصفه بـ"العدوان الصهيوني" سيكون أكثر حدة وحزمًا.