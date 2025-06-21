الصحة الإيرانية: مقتل 400 شخص وإصابة 3056 بالهجمات الإسرائيلية

وكالات

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقلا وزارة الصحة في طهارن، السبت، إنها أحصت مقتل 400 شخص منذ بدء الهجمات الإسرائيلية يوم الجمعة قبل الماضي، فيما أثيب آلاف الأشخاص.

وأوضحت وزارة الصحة الإيرانية في بيان: "حتى صباح السبت، أصبحت أيدي الاحتلال الإسرائيلي ملطخة بدماء 400 مواطن أعزل في البلاد، وأصابت 3056 شخصا آخرين بصواريخها ومسيراتها".

وأكدت الصحة الإيرانية، أن غالبية الضحايا والقتلى من المدنيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية بمقتل 54 امرأة وطفلا منذ 13 يونيو الجاري، نقلا عن المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني.