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مسؤول إيراني: المقترحات الأوروبية "غير واقعية".. ولن نتفاوض على برنامجنا الصاروخي

05:23 م السبت 21 يونيو 2025

تطوير البرنامج النووي لطهران

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وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، أن إيران ستدرس المقترحات الأوروبية في طهران وتقدم ردودها في الاجتماع المقبل.

واعتبر المسؤول الإيراني أن المناقشات والمقترحات التي قدمها الأوربيون في جنيف "غير واقعية"، موضحًا أن طهران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية بما في ذلك برنامج الصواريخ.

وقال المسؤول الإيراني الكبير، إن منع إيران من التخصيب هو "طريق مسدود من الناحية العملية"، مؤكدًا أن طهران ترحب بالسبل الدبلوماسية ولكن "ليس في ظل الحرب".

وأسفر اجتماع عقده وزير الخارجية الإيراني مع وزراء خارجية أوروبيين، أمس الجمعة، عن تعزيز الآمال بإجراء مزيد من المحادثات، لكن لم يظهر أي مؤشر على تحقيق أي انفراجة فورية ملموسة في المحادثات، وذلك بعد أسبوع من تصاعد الأزمة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني إلى حرب بين إسرائيل وطهران.

وخرج وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، من فندق في جنيف بعد نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة من بدء محادثاتهم مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي.

وكان هذا أول اجتماع مباشر بين مسؤولين غربيين وإيرانيين منذ اندلاع الصراع.

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