إسرائيل تناقش زيادة ميزانية الدفاع والسياحة ومؤسسة التأمين

وكالات

كشف موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، أن لجنة المالية الإسرائيلية تناقش الاثنين زيادة ميزانية الدفاع بنحو 3.642 مليار شيكل (1.043 مليار دولار أمريكي) العام الجاري .

وقال الموقع العبري، إن وزارة المالية الإسرائيلية تسعى لرفع ميزانية وزارة السياحة بـ900 مليون شيكل (نحو 257.7 مليون دولار أمريكي) لتمويل إقامة النازحين بالفنادق.

وأضاف "كالكاليست"، كما تسعى وزارة المالية الإسرائيلية لرفع ميزانية مؤسسة التأمين بملياري شيكل (حوالي 573.2 مليون دولار أمريكي) لتعويض النازحين.

ويتزامن ذلك مع الحرب التي تقودها إسرائيل ضد إيران ضمن عملية "الأسد الصاعد" التي شنتها فجر 13 يونيو الجاري، وبدورها ردت طهران على الهجوم بشن سلسلة من الغارات العسكرية ضمن عملية أسمتها "الوعد الصادق 3"، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.





