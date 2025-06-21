إعلان

مسؤول غربي: إسرائيل بدأت تدرك أنها دخلت حربًا تتجاوز طاقتها

01:07 م السبت 21 يونيو 2025

سلاح الجو الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

كشف مسؤول غربي لصحيفة التايمز البريطانية أن إسرائيل بدأت تدرك أنها قد تكون "حملت نفسها فوق طاقتها" في المواجهة العسكرية مع إيران، وسط تصاعد الضغوط التي تمارسها على الولايات المتحدة من أجل الانضمام إلى العمليات العسكرية الجارية.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة، فإن تل أبيب تكثف جهودها الدبلوماسية والعسكرية لحشد دعم أمريكي مباشر في حربها ضد طهران، التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، سواء على مستوى الجبهة الشمالية أو من خلال المواجهات غير المباشرة مع جماعات موالية لإيران في المنطقة.

وأوضح المصدر الغربي، أن "الإسرائيليين يضغطون بقوة على الأميركيين للمشاركة في العملية العسكرية ضد إيران"، معتبراً أن حجم التحديات العسكرية التي تواجهها إسرائيل بدأ يتجاوز قدراتها الذاتية، ما دفعها إلى إعادة تقييم حساباتها الاستراتيجية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل إيران الحرب الإسرائيلية على إيران إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"