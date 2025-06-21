مسؤول غربي: إسرائيل بدأت تدرك أنها دخلت حربًا تتجاوز طاقتها

وكالات

كشف مسؤول غربي لصحيفة التايمز البريطانية أن إسرائيل بدأت تدرك أنها قد تكون "حملت نفسها فوق طاقتها" في المواجهة العسكرية مع إيران، وسط تصاعد الضغوط التي تمارسها على الولايات المتحدة من أجل الانضمام إلى العمليات العسكرية الجارية.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة، فإن تل أبيب تكثف جهودها الدبلوماسية والعسكرية لحشد دعم أمريكي مباشر في حربها ضد طهران، التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، سواء على مستوى الجبهة الشمالية أو من خلال المواجهات غير المباشرة مع جماعات موالية لإيران في المنطقة.

وأوضح المصدر الغربي، أن "الإسرائيليين يضغطون بقوة على الأميركيين للمشاركة في العملية العسكرية ضد إيران"، معتبراً أن حجم التحديات العسكرية التي تواجهها إسرائيل بدأ يتجاوز قدراتها الذاتية، ما دفعها إلى إعادة تقييم حساباتها الاستراتيجية.