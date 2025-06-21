سلطنة عُمان تعلن إجلاء 294 مواطنا من إيران

مسقط- (د ب أ)

أعلنت سلطنة عمان اليوم السبت، إجلاء 294 مواطنًا وعددًا من رعايا جنسيات أخرى من إيران عبر تركيا.

وأفادت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية ، بأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة الإجلاء المتواصلة لتيسير عودة المواطنين العُمانيين من إيران، وبناءً على تنسيق مشترك بين كافة الجهات المعنية في السلطنة وبعثاتها في الخارج.

وأشارت إلى استقبال مطار مسقط الدولي اليوم هذه الدفعة، مؤكدة مواصلة العمل لتنفيذ المراحل التالية من خطة الإجلاء، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية داخل سلطنة عُمان وخارجها، بما يضمن سلامة المواطنين وعودتهم الآمنة إلى أرض الوطن.

وأشارت إلى أنه يرتفع بذلك عدد المواطنين العُمانيين الذين تم إجلاؤهم حتى الآن إلى 1188 مواطنًا، في حين بلغ عدد من تم تسهيل عودتهم من الجنسيات الأخرى 281 شخصًا.





