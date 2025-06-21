ترامب عن سد النهضة: بُني بتمويل غبي من الولايات المتحدة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه واثق من أنه لن يحصل على جائزة نوبل للسلام رغم جهوده في إنهاء العديد من النزاعات المسلحة والصراعات حول العالم، بما في ذلك "الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا نتيجة "سد ضخم بنته إثيوبيا بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأميركية، يقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل".

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها: "لن أحصل على جائزة نوبل للسلام مقابل هذا، ولن أحصل على جائزة نوبل للسلام مقابل إنهاء الحرب بين الهند وباكستان، ولن أحصل عليها مقابل إنهاء الحرب بين صربيا وكوسوفو، ولن أحصل عليها مقابل الحفاظ على السلام بين مصر وإثيوبيا (سد ضخم بنته إثيوبيا بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأميركية، يقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل)، ولن أحصل على جائزة نوبل للسلام مقابل اتفاقيات أبراهام في الشرق الأوسط، التي، إذا سارت الأمور على ما يرام، ستشهد انضمام المزيد من الدول، وستوحد الشرق الأوسط لأول مرة منذ الدهور".

وأكد ترامب: "لا، لن أحصل على جائزة نوبل للسلام مهما فعلت، بما في ذلك ما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، أو إسرائيل وإيران، أيًا تكن نتائج تلك الملفات، لكن الناس يعرفون، وهذا كل ما يهمني".

إلى جانب ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي، نجاح إدارته في إبرام اتفاق سلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح ترامب في ذات المنشور: "أنا سعيد للغاية أن أبلغكم أنني، بالتعاون مع وزير الخارجية ماركو روبيو، رتّبت معاهدة رائعة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، في حربهما التي اشتهرت بإراقة الدماء والعنف والموت، بل وأكثر دموية من معظم الحروب الأخرى، والتي استمرت لعقود".

وأضاف ترامب: "سيكون ممثلو رواندا والكونغو في واشنطن يوم الاثنين لتوقيع الوثائق. إنه يوم عظيم لأفريقيا، وبصراحة، يوم عظيم للعالم".