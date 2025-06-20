وكالات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على خطة طوارئ لتعزيز قدرات الحماية المدنية، تشمل تجديد 500 ملجأ عام ونشر 1000 ملجأ متنقل في أنحاء البلاد، وذلك في ظل التصعيد الأمني الأخير.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الحكومة وافقت على الخطة التي قدمتها وزارة الدفاع وقيادة الجبهة الداخلية، والتي تُقدّر تكلفتها بنحو 100 مليون شيكل، وتهدف إلى تسريع إجراءات حماية المدنيين في ضوء التهديدات الحالية.

و بحسب الصحيفة، أوضحت وزارة الدفاع أن القرار جاء عبر تصويت هاتفي، وشمل تجديد الملاجئ العامة، ومعظمها يقع في وسط إسرائيل الذي تعرض لسلسلة من الهجمات الإيرانية خلال الأسبوع الماضي.

كما أشارت إلى أن الملاجئ المتنقلة، وعددها 1000، ستُنشر في "مناطق حساسة" بمختلف أنحاء البلاد كجزء من خطة شاملة لتعزيز الجاهزية في حالات الطوارئ.







