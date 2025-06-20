وكالات

أعلن متحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلقي كلمة أمام المجلس في جنيف الجمعة في خضم المواجهة الإسرائيلية الإيرانية وعلى هامش المحادثات مع الأوروبيين بشأن الملف النووي في نفس المدينة.

وقال باسكال سيم في مؤتمر صحافي إن عراقجي "سيلقي مداخلته حضورياً... في بداية جلسة المجلس المسائية" الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش.

وأوضحت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف دانيال ميرون سيتحدث إلى الصحافيين خارج قاعة المجلس بشأن إيران قبل ذلك عند الساعة (12:30) بتوقيت غرينيتش.