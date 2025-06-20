إعلان

عراقجي يلقي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

05:06 م الجمعة 20 يونيو 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن متحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلقي كلمة أمام المجلس في جنيف الجمعة في خضم المواجهة الإسرائيلية الإيرانية وعلى هامش المحادثات مع الأوروبيين بشأن الملف النووي في نفس المدينة.

وقال باسكال سيم في مؤتمر صحافي إن عراقجي "سيلقي مداخلته حضورياً... في بداية جلسة المجلس المسائية" الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش.

وأوضحت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف دانيال ميرون سيتحدث إلى الصحافيين خارج قاعة المجلس بشأن إيران قبل ذلك عند الساعة (12:30) بتوقيت غرينيتش.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وإسرائيل حقوق الإنسان عباس عراقجي المواجهة الإسرائيلية الإيرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

إعلام عبري: إيران استخدمت نوعًا جديدًا من الصواريخ في الرشقة الأخيرة