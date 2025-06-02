السعودية: أخرجنا أكثر من 205 آلاف شخص من مكة حاولوا الحج بلا تصريح

وكالات

أعلن مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج، الفريق محمد البسامي، أن فرق الأمن العام السعودي أخرجت أكثر من 205 آلاف شخص من مكة المكرمة لمحاولتهم أداء الحج بدون تصريح، وذلك ضمن جهودها لضبط المخالفين خلال موسم الحج لهذا العام 1446 هـ.

وأوضح البسامي خلال تصريحات رسمية أن الأمن العام السعودي استحدث تشريعات جديدة للتعامل مع المخالفين، واستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الخطط الأمنية وتحسين الأداء، مؤكداً ضبط أكثر من 415 مكتب حج وهمي، وإعادة أكثر من 269 ألف شخص لا يحملون تصاريح حج.

وأشار إلى تطبيق العقوبات على أكثر من 75 ألف مخالف لأنظمة الحج، مؤكداً أن رجال الأمن في حالة تأهب مستمر لضبط كل من يخالف النظام، حيث تم رصد 1239 شخصاً حاولوا نقل حجاج غير نظاميين.

كما كشف أن الأمن العام أعاد 110 آلاف سيارة من مداخل مكة المكرمة بسبب حملها لحجاج غير مصرح لهم، وقام بحجز أكثر من 5 آلاف مركبة كانت تخطط لنقل حجاج بدون تصريح. وفعّل الأمن نقاطًا أمنية ثابتة على مداخل مكة لضمان ضبط المخالفين ومنع حدوث أي تجاوزات خلال الموسم.

يأتي هذا في إطار التشديد السعودي المستمر على تطبيق الأنظمة والإجراءات لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.