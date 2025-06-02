إعلان

الإعلام الحكومي بغزة: 52 شهيدًا بمجازر مراكز المساعدات منذ 27 مايو

12:01 م الإثنين 02 يونيو 2025

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 مدنيين ويصيب 35 قرب مراكز توزيع ما يسمى بالمساعدات في رفح جنوبي القطاع.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بارتفاع عدد شهداء مجازر مراكز توزيع ما يسمى بالمساعدات إلى 52 شخصًا منذ 27 مايو الماضي، مؤكدًا أن الاحتلال يتعمد عدم إدخال الوقود لمشافي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأحد، أن أكثر من 200 فلسطيني وصلوا إلى المستشفيات، بينهم 49 شهيدًا، ونحو 30 حالة حرجة في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين كانوا متوجهين إلى مركز توزيع للمساعدات تديره شركة أمريكية غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قفزة في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الاثنين
حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبات ذبح الأضاحي خارج المجازر
الطريق تحول إلى نار.. تصادم مروع بين سيارة مواد بترولية وأخرى بطريق الواحات | صور
مصري الجنسية وهتف فلسطين حرة.. كشف هوية منفذ هجوم كولورادو الأمريكية- صور