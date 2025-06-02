الإعلام الحكومي بغزة: 52 شهيدًا بمجازر مراكز المساعدات منذ 27 مايو



وكالات

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 مدنيين ويصيب 35 قرب مراكز توزيع ما يسمى بالمساعدات في رفح جنوبي القطاع.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بارتفاع عدد شهداء مجازر مراكز توزيع ما يسمى بالمساعدات إلى 52 شخصًا منذ 27 مايو الماضي، مؤكدًا أن الاحتلال يتعمد عدم إدخال الوقود لمشافي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأحد، أن أكثر من 200 فلسطيني وصلوا إلى المستشفيات، بينهم 49 شهيدًا، ونحو 30 حالة حرجة في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين كانوا متوجهين إلى مركز توزيع للمساعدات تديره شركة أمريكية غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.