المتحدث باسم عملية الوعد الصادق: أجواء الأراضي المحتلة أصبحت بلا دفاع

وكالات

نقلت وكالة إيرنا عن المتحدث باسم عملية الوعد الصادق أن أجواء إسرائيل أصبحت بلا دفاع وأنه لن يكون هناك مكان آمن.

كانت شبكة إن بي سي نقلت عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي قوله، إن الصواريخ الإيرانية الأسرع خلال اليوم الأخير منحت تل أبيب وقتا أقل للاستعداد.

وأضاف المسؤول، أنه لا تزال لدى إيران مخزونات صاروخية تكفي للرد على الهجمات لفترات طويلة، موضحا أنه لدى النظام الإيراني العزيمة والقدرة على مواصلة الهجمات.

وتابع: "الانهيار الوشيك للنظام الإيراني أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة".

ووجهت إيران تهديدا جديدا لأي "طرف ثالث" يفكر في التدخل في صراعها مع إسرائيل، متوعدة برد "فوري".