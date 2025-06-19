إعلان

المتحدث باسم عملية الوعد الصادق: أجواء الأراضي المحتلة أصبحت بلا دفاع

11:39 م الخميس 19 يونيو 2025

تل أبيب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقلت وكالة إيرنا عن المتحدث باسم عملية الوعد الصادق أن أجواء إسرائيل أصبحت بلا دفاع وأنه لن يكون هناك مكان آمن.

كانت شبكة إن بي سي نقلت عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي قوله، إن الصواريخ الإيرانية الأسرع خلال اليوم الأخير منحت تل أبيب وقتا أقل للاستعداد.

وأضاف المسؤول، أنه لا تزال لدى إيران مخزونات صاروخية تكفي للرد على الهجمات لفترات طويلة، موضحا أنه لدى النظام الإيراني العزيمة والقدرة على مواصلة الهجمات.

وتابع: "الانهيار الوشيك للنظام الإيراني أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة".

ووجهت إيران تهديدا جديدا لأي "طرف ثالث" يفكر في التدخل في صراعها مع إسرائيل، متوعدة برد "فوري".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوعد الصادق إسرائيل الصواريخ الإيرانية تل أبيب إيران إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان