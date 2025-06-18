إيران: تقييد الإنترنت الدولي مؤقتًا لمنع استغلاله عسكريًا من إسرائيل

وكالات

أعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية نقلا عن وزارة الاتصالات في طهران، الأربعاء، تقييد الإنترنت الدولي مؤقتا لمنع استغلاله من الاحتلال الإسرائيلي في أغراضه العسكرية.

وحث التلفزيون الحكومي الإيراني بعد ظهر يوم الثلاثاء الجمهور في البلاد على إزالة تطبيق واتساب من هواتفهم الذكية، مدعيا أن التطبيق يجمع معلومات المستخدمين لإرسالها إلى إسرائيل.

وفي بيان، قالت واتساب إنها "تشعر بالقلق من أن تكون هذه التقارير الكاذبة ذريعة لحظر خدماتنا في وقت يحتاجها الناس بشدة"، ويستخدم واتساب التشفير من طرف إلى طرف، مما يعني أن مزود الخدمة الوسيط لا يمكنه قراءة الرسائل.

وأضافت: "لا نتتبع موقعك الدقيق، ولا نحتفظ بسجلات لمن يراسل من، ولا نتتبع الرسائل الشخصية التي يرسلها الناس لبعضهم البعض"، وتابعت: "نحن لا نقدم معلومات جماعية لأي حكومة".

ويعني التشفير من طرف إلى طرف أن الرسائل مشفرة بحيث لا يتمكن من رؤيتها إلا المرسل والمستقبل، وإذا اعترض أي شخص آخر الرسالة، فكل ما سيراه هو تشفير لا يمكن فك شفرته بدون المفتاح.

يشار إلى أن واتساب مملوكة لشركة ميتا بلاتفورمس، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام.

وحظرت إيران الوصول إلى منصات تواصل اجتماعي مختلفة على مر السنين، لكن العديد من الأشخاص في البلاد يستخدمون وكلاء وشبكات افتراضية خاصة (في بي إن) للوصول إليها، وقد حظرت واتساب وجوجل بلاي في عام 2022 خلال احتجاجات جماهيرية ضد الحكومة على وفاة امرأة احتجزتها شرطة الأخلاق في البلاد، وتم رفع هذا الحظر في أواخر العام الماضي.

وكان واتساب أحد أشهر تطبيقات المراسلة في إيران إلى جانب إنستجرام وتليجرام.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت قيادة الأمن السيبراني الإيرانية أن استخدام "جميع الأجهزة المتصلة بشبكات الاتصالات بما في ذلك الهواتف الذكية والساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة" محظور على الموظفين المدنيين، كما نصحت القيادة المدنيين باستخدام هذه الأجهزة بشكل محدود.