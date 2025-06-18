بعد الحديث عن إمدادات أسلحة صينية.. رصد طائرتين خلال مغادرتهما إيران

وكالات

قال موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع حركة الملاحة الجوية حول العالم، الأربعاء، إنه رصد مغادرة طائرتين الأجواء الإيرانية، مشيرا إلى أنه لا تتوفر لديه معلومات حول طبيعة الرحلتين الجويتين.

We are currently tracking these 2 aircraft leaving Iran, but we don't have any more information about the nature of these flights. pic.twitter.com/L0LMOa30u7 — Flightradar24 (@flightradar24) June 18, 2025

وذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أن الصين ترسل طائرات نقل تختفي عن الرادار عندما تقترب من إيران.

وأشار تقرير الصحيفة، إلى أن البيانات أظهرت أن كل طائرة حلقت غربا على طول شمال الصين وعبرت كازاخستان ثم جنوبا إلى أوزبكستان وتركمانستان تختفي من على شاشات الرادار عندما تقترب من إيران.

وأشارت إلى أن الوجهة النهائية للرحلات كانت في كل مرة تشير إلى لوكسمبورج، ولكن الطائرات لم تصل إلى أوروبا على الإطلاق، وفقا لروسيا اليوم.

وقال أندريا جيزيلي، المحاضر في جامعة إكستر: "لا شك أن هذه الشحنات تثير اهتماما كبيرا، نظرا لوجود توقعات بأن الصين قد تساعد إيران بطريقة أو بأخرى".

وأشار الرئيس الصيني شي جين بينج في وقت سابق إلى أن العمل العسكري الإسرائيلي ضد إيران تسبب في زيادة حادة في التوترات في الشرق الأوسط، وأن الصين "تشعر بقلق عميق إزاء الأمر".