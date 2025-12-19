عون يرحب بالاتفاق الأمريكي الفرنسي السعودي بشأن دعم الجيش اللبناني

(د ب أ)

رحب الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم الجمعة بالاتفاق الأمريكي الفرنسي السعودي الذي أعلن عنه في باريس أمس الخميس حول عقد مؤتمر دولي خاص لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأعرب الرئيس عن عميق تقديره لهذه المبادرة التي تأتي في وقت يحتاج فيه لبنان إلى مساندة المجتمع الدولي لتعزيز مؤسساته الأمنية والدفاعية.

وثمن عون الدور القيادي للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية في هذا المسعى، قائلًا:"ونتطلع إلى تعاون دولي واسع في هذا المؤتمر لتوفير الدعم اللازم لتحديث قدرات الجيش والأجهزة الأمنية وتعزيز جاهزيتها".

وأكد رئيس الجمهورية الالتزام "بتوظيف هذا الدعم بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية، لبناء مؤسسات أمنية ودفاعية قوية وحديثة، قادرة على حماية لبنان والمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار".

وقال إن لبنان ينظر بأمل كبير إلى هذا المؤتمر كخطوة أساسية على طريق إعادة بناء الدولة وتعزيز سيادتها واستعادة دورها الإقليمي والدولي.

يذكر أنه كان عقد في العاصمة الفرنسية باريس أمس الخميس اجتماع ضم موفدي فرنسا والولايات المتحدة والسعودية إلى لبنان في حضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل. واتفق المجتمعون على مبدأ عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في فبراير المقبل، دون تحديد مكان انعقاده.