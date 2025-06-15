حماس تنفي محاولة اغتيال خليل الحية في الدوحة

وكالات

نفت قناة "تبين" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الأحد، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاولة اغتيال نائب رئيس الحركة في قطاع غزة، خليل الحية، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت القناة، في بيان، إنها "تنفي ما تناقلته بعض مجموعات السوشيال ميديا من إشاعات حول محاولة اغتيال الأخ المجاهد الدكتور خليل الحية في الدوحة".

ودعت القناة وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل إلى ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار، وعدم الانسياق خلف ما وصفته بـ"الإعلام الصهيوني".