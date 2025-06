بسبب سؤال.. طرد مسؤول أمريكي بالقوة من مؤتمر صحفي لوزيرة الأمن

القاهرة- مصراوي

تم إخراج السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا أليكس باديلا بالقوة من مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نوم في لوس أنجلوس، بعد أن حاول طرح سؤال خلال المؤتمر المتعلق بسياسات الهجرة.

وقال باديلا أثناء محاولته الحديث إلى الوزيرة نوم: "أنا السيناتور أليكس باديلا، لدي أسئلة للوزيرة."

لكن مجموعة من الرجال – بعضهم بملابس مدنية – قاموا بدفعه جسديًا خارج القاعة.

ونشرت مكتب باديلا مقطع فيديو يوثق الحادثة، وأظهر الفيديو لحظة إخراجه إلى ممر خارج القاعة، حيث تم دفعه أرضًا على وجهه من قبل ضباط يرتدون سترات تحمل شعار مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وطلبوا منه وضع يديه خلف ظهره، قبل أن يتم تكبيله.

BREAKING: US SENATOR ALEX PADILLA WAS JUST ARRESTED DURING KRISTI NOEM’S PRESS CONFERENCE FOR ASKING A QUESTION pic.twitter.com/Okecy6owg9

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 12, 2025