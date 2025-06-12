تهديد بوجود قنبلة بجامعة في فيينا يؤدي لعملية كبيرة للشرطة

(د ب أ)

تم إرسال أعداد كبيرة من عناصر شرطة فييينا اليوم الخميس بسبب تهديد بوجود قنبلة في بهو مبنى الجامعة التقنية في العاصمة النمساوية، فيينا، بعد أيام من إطلاق نار دموي في مدرسة هز البلاد.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن رجلا لم تتبين هويته فتح باب بهو المبنى وقذف بطرد بداخله وقال: "سينفجر قريبا".

وأخطر حرس الجامعة الشرطة.

وأضافت المتحدثة أن الحرس يعملون على إخلاء المبنى وتم فرض سياج أمني حول المنطقة.

وذكرت المتحدثة أن من المقرر أن يفحص خبراء المفرقعات الطرد بمجرد انتقال الطلاب إلى مكان آمن. ويعتقد أن هناك مئات الأشخاص في المبنى حيث يخوض الطلاب اختبارات حاليا.

يشار إلى أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم جراء قيام شخص نمساوي بإطلاق نار بمدرسة في مدينة جراتس، ثاني أكبر مدن النمسا، أول أمس الثلاثاء، وكان المنفذ من بين القتلى.

وأعلنت السلطات النمساوية الحداد لثلاثة أيام.